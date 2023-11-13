Росіяни обстріляли авто з родиною під Херсоном: дідусь загинув, поранені немовля та матір
Російські військові завдали удару з артилерії по машині на околицях Херсона, внаслідок чого загинув пенсіонер, дістали поранення двомісячна дівчинка та її мати.
Джерело: пресслужба Херсонської обласної прокуратури, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко
Деталі: Близько 11:40 російські військові обстріляли дорогу при в’їзді у селище у Херсонському районі. У зоні ураження снаряду опинився легковий автомобіль, в якому перебували чоловік, жінка та двомісячне немовля.
Несумісні із життям травми отримав 64-річний водій. 36-річна жінка отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. З мінно-вибуховою травмою до лікарні госпіталізовано дитину.
Очільник ОВА Олександр Прокудін уточнив, що в авто перебувала родина, яка поверталася з медогляду. Росіяни завдали удару по машині з артилерії, за мить авто охопило полум'я.
За його словами, двомісячна дівчинка отримала поранення середнього ступеня тяжкості. За життя матері та дитини зараз борються лікарі. Загиблий чоловік – 64-річний дідусь дитини.
Російські військові завдали удару з артилерії по машині на околицях Херсона, внаслідок чого загинув пенсіонер, дістали поранення двомісячна дівчинка та її мати pic.twitter.com/1w6YWT8BqC— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 13, 2023
Доповнено: Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що у лікарню дитину відвезли поліцейські, а також оприлюднив відповідне відео.
Поліцейські везуть у лікарню немовля, яке потрапило під російський обстріл на околицях Херсона pic.twitter.com/XvBpDJCKfi— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 13, 2023