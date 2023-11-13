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Россияне обстреляли авто с семьей под Херсоном: дедушка погиб, ранены младенец и мать

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 14:14
Россияне обстреляли авто с семьей под Херсоном: дедушка погиб, ранены младенец и мать
фото Клименко

Российские военные нанесли удар из артиллерии по машине в окрестностях Херсона, в результате чего погиб пенсионер, получили ранения двухмесячная девочка и ее мать.

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко

Детали: Около 11:40 российские военные обстреляли дорогу при въезде в поселок в Херсонском районе. В зоне поражения снаряда оказался легковой автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и двухмесячный младенец.

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Несовместимые с жизнью травмы получил 64-летний водитель. 36-летняя женщина получила травматическую ампутацию ног, медики борются за ее жизнь. С минно-взрывной травмой в больницу госпитализирован ребенок.

Прокудин уточнил, что в авто находилась семья, которая возвращалась с медосмотра. Россияне нанесли удар по машине из артиллерии, авто загорелось. По его словам, двухмесячная девочка получила ранения средней степени тяжести. За жизнь матери и ребенка сейчас борются врачи. Погибший мужчина - 64-летний дедушка ребенка.

Дополнено: Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в больницу ребенка отвезли полицейские, а также обнародовал соответствующее видео.

Темы: Херсонвоенные преступлениядетиобстрел
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