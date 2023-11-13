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У ЄС є запасний варіант із військовою допомогою для України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 14:37
У ЄС є запасний варіант із військовою допомогою для України
ГАБРІЕЛЮС ЛАНДСБЕРГІС І РУСТЕМ УМЄРОВ (ЛІВОРУЧ) У КИЄВІ, ФОТО З ТВІТТЕРА УМЄРОВА

Країни Євросоюзу обговорюють варіант фінансування військової допомоги для України за участю не всіх країн-членів, якщо запланований формат через Європейський фонд миру не вийде погодити.

Джерело: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у коментарі ЗМІ, цитує "Європейська правда"

Деталі: Ландсбергіса запитали про перспективи схвалення коштів для фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру. 

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Він зазначив, що у цьому питанні "є шанси рухатися далі". 

Пряма мова Ландсбергіса: "Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли цього не робити. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе більше навантаження. Ми, Литва, готові на це… Тобто це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У жовтні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що переговори про спецфонд в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні затягуються, й у Євросоюзі не очікують узгодження рішення до початку перегляду багаторічного бюджету ЄС на саміті у грудні.  
  • У жовтні міністри закордонних справ не домовилися і про наступні 500 млн із вже наявних коштів Європейського фонду миру. За інформацією ЗМІ, рішення блокувала Угорщина.
  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після того заявив, що хотів би приїзду до Будапешта української делегації перед тим, як ЄС ухвалить рішення про наступний транш з Європейського фонду миру на військову допомогу Україні.  
  • Відтоді змінилася влада у Словаччині, де прем’єр Роберт Фіцо теж виступає проти військової допомоги Україні. Водночас на своєму першому євросаміті Фіцо підтримав висновки саміту з обіцянкою підтримки України, що викликало невдоволення його більш радикальних коаліційних партнерів. 
  • Також Фіцо обіцяв не перешкоджати продажу Україні зброї зі Словаччини за укладеними контрактами.  

Теми: ЄСдопомога УкраїнігрошіЛитва
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