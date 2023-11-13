У ЄС є запасний варіант із військовою допомогою для України

ГАБРІЕЛЮС ЛАНДСБЕРГІС І РУСТЕМ УМЄРОВ (ЛІВОРУЧ) У КИЄВІ, ФОТО З ТВІТТЕРА УМЄРОВА

Країни Євросоюзу обговорюють варіант фінансування військової допомоги для України за участю не всіх країн-членів, якщо запланований формат через Європейський фонд миру не вийде погодити.

Джерело: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у коментарі ЗМІ, цитує "Європейська правда"

Деталі: Ландсбергіса запитали про перспективи схвалення коштів для фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.

Реклама:

Він зазначив, що у цьому питанні "є шанси рухатися далі".

Пряма мова Ландсбергіса: "Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли цього не робити. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе більше навантаження. Ми, Литва, готові на це… Тобто це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ