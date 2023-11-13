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У ЕС есть запасной вариант с военной помощью для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 14:37
У ЕС есть запасной вариант с военной помощью для Украины
ГАБРИЭЛЮС ЛАНДСБЕРГИС И РУСТЕМ УМЕРОВ (СЛЕВА) В КИЕВЕ, ФОТО ИЗ ТВИТТЕРА УМЕРОВА

Страны Евросоюза обсуждают вариант финансирования военной помощи для Украины с участием не всех стран-членов, если запланированный формат через Европейский фонд мира не получится согласовать.

Источник: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС в комментарии СМИ, цитирует "Европейская правда"

Детали: Ландсбергиса спросили о перспективах одобрения средств для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира. 

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Он отметил, что в этом вопросе "есть шансы двигаться дальше". 

Прямая речь Ландсбергиса: "Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли этого не делать. Это означает, что моя и другие страны, которые будут участвовать, возьмут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это... То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что переговоры о спецфонде в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине затягиваются, и в Евросоюзе не ожидают согласования решения до начала пересмотра многолетнего бюджета ЕС на саммите в декабре.
  • В октябре министры иностранных дел не договорились и о следующих 500 млн из уже имеющихся средств Европейского фонда мира. По информации СМИ, решение блокировала Венгрия.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после того заявил, что хотел бы приезда в Будапешт украинской делегации перед тем, как ЕС примет решение о следующем транше из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.
  • С тех пор сменилась власть в Словакии, где премьер Роберт Фицо тоже выступает против военной помощи Украине. В то же время на своем первом евросаммите Фицо поддержал выводы саммита с обещанием поддержки Украины, что вызвало недовольство его более радикальных коалиционных партнеров.
  • Также Фицо обещал не препятствовать продаже Украине оружия из Словакии по заключенным контрактам.

Темы: ЕСпомощь УкраинеденьгиЛитва
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