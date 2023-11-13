У ЕС есть запасной вариант с военной помощью для Украины

ГАБРИЭЛЮС ЛАНДСБЕРГИС И РУСТЕМ УМЕРОВ (СЛЕВА) В КИЕВЕ, ФОТО ИЗ ТВИТТЕРА УМЕРОВА

Страны Евросоюза обсуждают вариант финансирования военной помощи для Украины с участием не всех стран-членов, если запланированный формат через Европейский фонд мира не получится согласовать.

Источник: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС в комментарии СМИ, цитирует "Европейская правда"

Детали: Ландсбергиса спросили о перспективах одобрения средств для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира.

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Он отметил, что в этом вопросе "есть шансы двигаться дальше".

Прямая речь Ландсбергиса: "Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли этого не делать. Это означает, что моя и другие страны, которые будут участвовать, возьмут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это... То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран".

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