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У Румунії відкрився навчальний центр, де готуватимуть українців на F-16

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 15:12
У Румунії відкрився навчальний центр, де готуватимуть українців на F-16
Скрін з відео Повітряних сил Румунії

На військово-повітряній базі Фетешті у Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC), де проходитимуть навчання українські пілоти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії 

Деталі: Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і його нідерландська колега Кайса Оллонгрен відкрили центр на 86-й авіабазі "Лейтенант авіатор Георге Мочорніца".

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Центр стане міжнародним хабом підготовки пілотів F-16 і сприятиме підвищенню взаємозв'язності між союзниками. У ньому навчатимуть румунських пілотів, а також пілотів із союзних і партнерських держав, у тому числі з України.

Згідно з угодою про співпрацю, Міністерство оборони Румунії забезпечило авіабазу для навчань, Нідерланди – літаки F-16, а компанія Lockheed Martin – інструкторів та обслуговування.

Очікують, що підготовка українських пілотів у навчальному центрі у Фетешті, триватиме приблизно пів року.

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Теми: Румуніявинищувачіавіа
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