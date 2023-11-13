В Румынии открылся учебный центр, где будут готовить украинцев на F-16

На военно-воздушной базе Фетешти в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16 (EFTC), где будут проходить обучение украинские пилоты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии

Детали: Министр обороны Румынии Анджел Тилвар и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен открыли центр на 86-й авиабазе "Лейтенант авиатор Георге Мочорница".

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Центр станет международным хабом подготовки пилотов F-16 и будет способствовать повышению взаимосвязанности между союзниками. В нем будут обучать румынских пилотов, а также пилотов из союзных и партнерских государств, в том числе из Украины.

Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии обеспечило авиабазу для учений, Нидерланды – самолеты F-16, а компания Lockheed Martin – инструкторов и обслуживание.

Ожидается, что подготовка украинских пилотов в учебном центре в Фетеште, продлится примерно полгода.

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