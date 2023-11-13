Ташева відреагувала на "злив" Фаріон студента з Криму: Це злочин

Постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева назвала злочином оприлюднення екс-нардепкою Іриною Фаріон листа студента з окупованого півострова, після чого його забрала ФСБ та пообіцяла притягнути Фаріон до відповідальності.

Джерело: Таміла Ташева у Facebook, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Це ницість, і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території. Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми в представництві президента України в Автономній Республіці Крим здійснюємо системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни агресора. Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких "дискредитацій".

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Деталі: За словами Ташевої, при цьому їй би і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку.

"Як представник президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку (Фаріон – ред.)", - зазначила Ташева.

Уповноважений з прав людини ВРУ Дмитро Лубінець, у свою чергу, заявив, що за фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки "для належного реагування".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Екс-нардепка Ірина Фаріон, яка нещодавно заявила, що не може назвати українцями тих захисників, які говорять російською, знову потрапила в скандал − на цей раз одіозна філологиня своїм постом у соцмережі "здала" російським силовикам проукраїнського студента у Криму.