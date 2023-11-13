Похвалилася підтримкою: Фаріон "здала" ФСБ проукраїнського студента в Криму
Екс-нардепка Ірина Фаріон, яка нещодавно заявила, що не може назвати українцями тих захисників, які говорять російською, знову потрапила в скандал − на цей раз одіозна філологиня своїм постом у соцмережі "здала" російським силовикам проукраїнського студента у Криму.
Джерело: пост Фаріон у Telegram, російські Telegram-канали
Деталі: Після скандальної заяви про військових і протестів студентів проти Фаріон, мовознавиця стала масово публікувати скриншоти з постів на свою підтримку.
Зокрема, 8 листопада вона опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з Криму Максима Глебова.
У листі було вказано ім'я та прізвище відправника, а також йшлося про те, що родом він із Керчі, а навчається на філологічному факультеті в Сімферополі.
У коментарях до поста Фаріон відразу попросили приховати дані хлопця (зокрема, його прізвище), щоб не наражати його на небезпеку. Але мовознавиця відмовилася це зробити і пригрозила заблокувати користувача за таку пораду.
"Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?", − написала Фаріон.
Після цього російські Telegram-канали повідомили, що до Глебова у Криму навідалася російська ФСБ і забрала до центру по боротьбі з екстремізмом.
Про те, що хлопця розшукали, повідомили донощики з "Кримського СМЕРШу". Згідно з повідомленням у Telegram-каналі, опублікованих Фаріон даних "виявилося достатньо", щоб схопити хлопця.
У мережі також опублікували відео з "розкаянням" студента, як це часто роблять окупанти.
Хлопця посадили на фоні російського триколора і змусили записати відеозізнання, на якому він говорить, що з ним "провели інтелігенту бесіду" і що він "повністю відмовляється від своїх поглядів, бо розуміє, що був неправий".
Ірина Фаріон опублікувала скриншот листа проукраїнського студента 1 курсу з Криму Максима Глебова.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 13, 2023
Після цього російські Telegram-канали повідомили, що до Глебова у Криму навідалася російська ФСБ і забрала до центру по боротьбі з екстремізмом pic.twitter.com/mdGOFqYOd9
На відео хлопець виглядає пригніченим.
Подальша доля студента невідома.
Фаріон наразі ніяк не прокоментувала ні відео з хлопцем, ні свої дії, які могли призвести до затримання студента у Криму.
Передісторія:
- Екснардепка Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" їх українцями. ЇЇ висловлювання викликали хвилю обурення в суспільстві.
- Крім того, пізніше Фаріон опублікувала допис у своїх соцмережах, в якому заявила, що "воювати за Україну – це не заслуга, а обов'язок", а також назвала російськомовних захисників "москворотими".
- Екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів Фаріон: "Ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійців Азова, Третьої штурмової або будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах*й!". Жорін також закликав правоохоронні органи звернути увагу на заяву Фаріон.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів після висловлювання мовознавиці та ексдепутатки "щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування".
- Студенти Львівської політехніки закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавиці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".
- Міністерство освіти та науки заявило, що підтримує вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць України. Водночас у МОН наголосили, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює сам ВНЗ.