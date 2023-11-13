Ташева отреагировала на "слив" Фарион студента из Крыма: Это преступление

Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева назвала преступлением обнародование экс-нардепом Ириной Фарион письма студента с оккупированного полуострова, после чего его забрала ФСБ и пообещала привлечь Фарион к ответственности.

Источник: Тамила Ташева в Facebook, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Это низость, и преступление, выкладывать в целом сообщения, от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории. Я ежедневно общаюсь с такими гражданами из Крыма, мы в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым осуществляем системный мониторинг так называемых "судов" над нашими гражданами, которые своими действиями "дискредитируют" вооруженные силы страны агрессора. Сейчас мы знаем о как минимум 535 таких "дискредитаций".

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Детали: По словам Ташевой, при этом ей бы и в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности.

"Как представитель президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия данную гражданку (Фарион - ред.)", - отметила Ташева.

Уполномоченный по правам человека ВРУ Дмитрий Лубинец, в свою очередь, заявил, что по факту разглашения конфиденциальной информации обратился в Службу безопасности "для надлежащего реагирования".

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Что предшествовало: Экс-нардеп Ирина Фарион, которая недавно заявила, что не может назвать украинцами тех защитников, которые говорят на русском, снова попала в скандал − на этот раз одиозный филолог с помощью своего поста в соцсети "сдала" российским силовикам проукраинского студента в Крыму.