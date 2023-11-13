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Зеленский присвоил звание Героя Украины лидеру крымских татар Джемилеву

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 15:53
Зеленский присвоил звание Героя Украины лидеру крымских татар Джемилеву
МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ. ФОТО: ANADOLU AGENCY

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины лидеру крымскотатарского народа, народному депутату Мустафе Джемилеву и поздравил его с 80-летием.

Источник: Зеленский, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Прямая речь Зеленского: "Сегодня Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет. Поздравил его, поблагодарил за защиту свободы Украины и крымскотатарского народа и отметил званием Героя Украины. 

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Сильный, достойный, смелый человек. Жизнь, посвященная защите свободы народов. Пожелал того, чего желаем мы все: победы Украины и свободы для всех частей нашего государства. И делаем все, чтобы приблизить освобождение Крыма".

Детали: Также об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Справка: Мустафа Джемилев является политическим и общественным деятелем крымскотатарского происхождения, председателем Меджлиса крымских татар с 1991 по 2013 годы и бывшим советским диссидентом. Из-за его протестов и сопротивления депортации и запрета возвращения крымским татарам на свою родину, Джемилева неоднократно заключали в СССР и подвергали пыткам.

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С 2014 по 2019 год бывший председатель Меджлиса занимал должность Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа. В 2015 году Джемилев награжден орденом "Народный Герой Украины". В июле 2019 года избран народным депутатом от партии "Европейская солидарность".

Джемилев приложил немало усилий по дипломатическим переговорам по деоккупации Крыма, в частности с турецкими властями, освобождению украинских политзаключенных и борьбе за права человека в оккупированном Крыму. В 2022 году Джемилева выдвинули как кандидата на соискание Нобелевской премии мира.

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Темы: крымские татарыДжемилевЗеленский
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