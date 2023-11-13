Україна отримає 60 зенітних установок Gepard, які США викупили в Йорданії — ЗМІ
Україна незабаром може отримати 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які США викупили в Йорданії, продані їй Нідерландами у 2013 році.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання De Telegraaf
Деталі: Мова про установки німецького виробництва, які у 2013 році Нідерланди продали Йорданії, отримавши за угоду 21 млн євро. З останньою 60-тою установкою нідерландська армія попрощалась у 2016 році.
Тепер США вирішили викупити у Йорданії 60 гусеничних машин за 110 мільйонів євро, щоб доставити їх в Україну.
Згідно з публікацією, на перші установки Україна може очікувати незабаром.
Українська армія активно використовує ЗСУ для збивання російських безпілотників. Це допомагає заощаджувати дорогі боєприпаси таких систем ППО, як Patriot та IRIS-T, які зосереджуються на протиракетній обороні.
Що передувало:
- Ще на початку літа стало відомо, що американська компанія Global Military Products отримала від Міноборони США контракт на понад 118 млн доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Gepard для України.
- Тоді повідомляли, що угода буде виконуватись в Аммані (Йорданія) з орієнтовною датою завершення 30 травня 2024 року.
- Німеччина вже передала Україні 49 ЗСУ Gepard, згідно з даними Міноборони країни. Три установки були передані у жовтні.