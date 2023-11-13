Україна отримає 60 зенітних установок Gepard, які США викупили в Йорданії — ЗМІ

Україна незабаром може отримати 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які США викупили в Йорданії, продані їй Нідерландами у 2013 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання De Telegraaf

Деталі: Мова про установки німецького виробництва, які у 2013 році Нідерланди продали Йорданії, отримавши за угоду 21 млн євро. З останньою 60-тою установкою нідерландська армія попрощалась у 2016 році.

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Тепер США вирішили викупити у Йорданії 60 гусеничних машин за 110 мільйонів євро, щоб доставити їх в Україну.

Згідно з публікацією, на перші установки Україна може очікувати незабаром.

Українська армія активно використовує ЗСУ для збивання російських безпілотників. Це допомагає заощаджувати дорогі боєприпаси таких систем ППО, як Patriot та IRIS-T, які зосереджуються на протиракетній обороні.

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