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Україна отримає 60 зенітних установок Gepard, які США викупили в Йорданії — ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 16:43
Україна отримає 60 зенітних установок Gepard, які США викупили в Йорданії — ЗМІ
Фото: Getty Images

Україна незабаром може отримати 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які США викупили в Йорданії, продані їй Нідерландами у 2013 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання De Telegraaf 

Деталі: Мова про установки німецького виробництва, які у 2013 році Нідерланди продали Йорданії, отримавши за угоду 21 млн євро. З останньою 60-тою установкою нідерландська армія попрощалась у 2016 році.

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Тепер США вирішили викупити у Йорданії 60 гусеничних машин за 110 мільйонів євро, щоб доставити їх в Україну.

Згідно з публікацією, на перші установки Україна може очікувати незабаром.

Українська армія активно використовує ЗСУ для збивання російських безпілотників. Це допомагає заощаджувати дорогі боєприпаси таких систем ППО, як Patriot та IRIS-T, які зосереджуються на протиракетній обороні. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Ще на початку літа стало відомо, що американська компанія Global Military Products отримала від Міноборони США контракт на понад 118 млн доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Gepard для України.
  • Тоді повідомляли, що угода буде виконуватись в Аммані (Йорданія) з орієнтовною датою завершення 30 травня 2024 року.
  • Німеччина вже передала Україні 49 ЗСУ Gepard, згідно з даними Міноборони країни. Три установки були передані у жовтні. 

Теми: зброядопомога УкраїніСШАУкраїна
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