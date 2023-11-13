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Украина получит 60 зенитных установок Gepard, которые США выкупили у Иордании - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 16:43
Украина получит 60 зенитных установок Gepard, которые США выкупили у Иордании - СМИ
Фото: Getty Images

Украина вскоре может получить 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые США выкупили у Иордании, проданные ей Нидерландами в 2013 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание De Telegraaf 

Детали: Речь об установках немецкого производства, которые в 2013 году Нидерланды продали Иордании, получив за сделку 21 млн евро. С последней 60-той установкой нидерландская армия попрощалась в 2016 году.

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Теперь США решили выкупить у Иордании 60 гусеничных машин за 110 миллионов евро, чтобы доставить их в Украину.

Согласно публикации, первые установки Украина может ожидать в скором времени.

Украинская армия активно использует Gepard для сбивания российских беспилотников. Это помогает экономить дорогие боеприпасы таких систем ПВО, как Patriot и IRIS-T, которые сосредотачиваются на противоракетной обороне.

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Что предшествовало:

  • Еще в начале лета стало известно, что американская компания Global Military Products получила от Минобороны США контракт на более 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины.
  • Тогда сообщалось, что соглашение будет выполняться в Аммане (Иордания) с ориентировочной датой завершения 30 мая 2024 года.
  • Германия уже передала Украине 49 ВСУ Gepard, согласно данным Минобороны страны. Три установки были переданы в октябре.

Темы: оружиепомощь УкраинеСШАУкраина
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