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Україна є пріоритетом ЄС – не буде ніякої втоми: Боррель про підсумки засідання Ради ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 17:02

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що проводить роботу над підготовкою майбутніх зобов'язань Євросоюзу у сфері безпеки для України.

Джерело: Боррель у своєму Twitter (Х) на тлі засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі в понеділок, "Європейська правда"

Деталі: Боррель зазначив, що на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС "прийняли спільне послання на підтримку України". На засіданні міністри також заслухали міністра закордонних справ Україна Дмитра Кулебу. 

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"Україна є пріоритетом ЄС – не буде ніякої втоми від наших зобов'язань. Я працюю над нашими майбутніми зобов'язаннями у сфері безпеки, виконуючи завдання Європейської ради", – зазначив Боррель.

Нагадаємо: 

  • На саміті 27 жовтня лідери держав-членів ЄС доручили Боррелю "на основі рамок, які будуть схвалені Радою", провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про їхні результати на засіданні Європейської ради у грудні. 
  • На саміті в червні лідери ЄС висловлювали готовність зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною та розглянути підходи до такого внеску.
  • Боррель раніше говорив про плани виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру як частину цих "безпекових гарантій". Утім, за даними ЗМІ, його наміри зустріли опір з боку деяких країн ЄС і можуть не бути реалізованими у нинішньому вигляді.

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