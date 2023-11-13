Украина является приоритетом ЕС – не будет никакой усталости: Боррель об итогах заседания Совета ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что проводит работу над подготовкой будущих обязательств Евросоюза в сфере безопасности для Украины.

Источник: Боррель в своем Twitter (Х) на фоне заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник, "Европейская правда"

Детали: Боррель отметил, что на встрече 27 министров иностранных дел ЕС "приняли совместное послание в поддержку Украины". На заседании министры также заслушали министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

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"Украина является главным приоритетом ЕС – не будет никакой усталости от наших обязательств. Я работаю над нашими будущими обязательствами в сфере безопасности, выполняя задание Европейского совета", – отметил Боррель.

Напомним:

На саммите 27 октября лидеры государств-членов ЕС поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.

На саммите в июне лидеры ЕС выражали готовность внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной и рассмотреть подходы к такому вкладу.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель ранее говорил о планах выделения 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира как часть этих "гарантий безопасности". Впрочем, по данным СМИ, его намерения встретили сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и могут не быть реализованными в нынешнем виде.