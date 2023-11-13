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Наркоманія та алкоголізм: Британська розвідка проаналізувала стан армії РФ на фронті

Станіслав ПогоріловПонеділок, 13 листопада 2023, 17:19
Наркоманія та алкоголізм: Британська розвідка проаналізувала стан армії РФ на фронті
ілюстративне фото Getty Images

Росіяни на фронті в Україні зловживають наркотичними речовинами та алкоголем, однією з причин цього є відсутність ротації бойових підрозділів, йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 13 листопада

Деталі: Британська розвідка посилається на дані російського незалежного видання "Верстка", згідно з якими до 15% російських солдатів, що зараз перебувають в Україні, вживають наркотики, зокрема амфетаміни та канабіс. У матеріалі йдеться, що наркотики легко дістати навіть на передовій.

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У відомстві зазначають, що цим даним можна довіряти. Вони супроводжуються численним повідомленням про високий рівень дисциплінарних порушень, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців, що надходять з моменту вторгнення РФ в Україну.

В огляді йдеться, що російські командири карають тих, хто зловживає алкоголем і наркотиками, відправкою до штурмових загонів "Шторм-Z", які вже стали штрафними підрозділами.

Британська розвідка наголошує, що одними з причин низької дисципліни і зловживання наркотичними речовинами в лавах російських окупаційних військ є відсутність ротації бойових підрозділів.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • У попередньому огляді британської розвідки йшлося про те, як РФ посилює контроль над ПВК "Вагнер".
  • Перед цим у відомстві повідомляли, що влада РФ все більше використовує історію як зброю, щоб насадити антизахідні настрої росіянам та залякати західних сусідів РФ.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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