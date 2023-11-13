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Наркомания и алкоголизм: Британская разведка проанализировала состояние армии РФ на фронте

Станислав ПогориловПонедельник, 13 ноября 2023, 17:19
Наркомания и алкоголизм: Британская разведка проанализировала состояние армии РФ на фронте
Иллюстративное фото Getty Images

Россияне на фронте в Украине злоупотребляют наркотическими веществами и алкоголем, одной из причин этого является отсутствие ротации боевых подразделений, говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 13 ноября

Детали: Британская разведка ссылается на данные российского независимого издания "Верстка", согласно которым до 15% российских солдат, которые сейчас находятся в Украине, употребляют наркотики, в частности амфетамины и каннабис. В материале говорится, что наркотики легко достать даже на передовой.

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В ведомстве отмечают, что этим данным можно доверять. Они сопровождаются многочисленными сообщениями о высоком уровне дисциплинарных нарушений, преступлений и смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди российских военнослужащих, поступающих с момента вторжения РФ в Украину.

В обзоре говорится, что российские командиры наказывают тех, кто злоупотребляет алкоголем и наркотиками, отправкой в штурмовые отряды "Шторм-Z", которые уже стали штрафными подразделениями.

Британская разведка отмечает, что одними из причин низкой дисциплины и злоупотребления наркотическими веществами в рядах российских оккупационных войск является отсутствие ротации боевых подразделений.

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Что предшествовало:

  • В предыдущем обзоре британской разведки говорилось о том, как РФ усиливает контроль над ЧВК "Вагнер".
  • Перед этим в ведомстве сообщали, что власти РФ все больше используют историю как оружие, чтобы насадить антизападные настроения россиянам и запугать западных соседей РФ.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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