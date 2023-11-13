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Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 17:44
Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T
ЗЕНІТНО-РАКЕТНИЙ КОМПЛЕКС IRIS-T SLM, GETTY IMAGES

Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Джерело: "Європейська правда", посол Німеччини в Україні Мартін Єгер на форумі NV "Формула успіху України", "Укрінформ"

Деталі: "Оборонна промисловість нашої країни теж зацікавлена вибудовувати довготривалі стратегічні відносини з вашою країною. Наша підтримка в основному спрямовується на галузь ППО – це Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказав німецький дипломат.

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Він зазначив, що Німеччина й Україна домовилися про постачання додаткових систем Patriot та IRIS-T. До кінця року планують поставити Україні ще дві системи ППО IRIS-T на додачу до трьох переданих раніше. 

Дипломат підкреслив, що це важливо для кращого захисту українських міст від російських ракет.

"Також ми робимо свій значний внесок у напрямку зміцнення українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей. Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень (електроенергії – ред.)", – наголосив Єгер.

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Нагадаємо:

  • Напередодні жовтневого засідання Контактної групи з питань оборони України Міноборони Німеччини анонсувало "зимовий пакет" допомоги на загальну суму близько 1 мільярда євро, до якого увійдуть засоби ППО – зокрема, додаткові системи Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомляли. Терміни їхньої поставки не уточнювали.
  • Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні непрямо підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік до 8 млрд євро.

Теми: зброяНімеччинадопомога Україні
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