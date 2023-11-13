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Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 17:44
Германия передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T
ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС IRIS-T SLM, GETTY IMAGES

Германия планирует до конца года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Источник: "Европейская правда", посол Германии в Украине Мартин Йегер на форуме NV "Формула успеха Украины", "Укринформ"

Детали: "Оборонная промышленность нашей страны тоже заинтересована выстраивать долговременные стратегические отношения с вашей страной. Наша поддержка в основном направляется на отрасль ПВО – это Gepard, IRIS-T, Patriot", – сказал немецкий дипломат.

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Он отметил, что Германия и Украина договорились о поставках дополнительных систем Patriot и IRIS-T. До конца года планируют поставить Украине еще две системы ПВО IRIS-T в дополнение к трем переданным ранее.

Дипломат подчеркнул, что это важно для лучшей защиты украинских городов от российских ракет.

"Также мы делаем свой значительный вклад в направлении укрепления украинских энергосистем, в частности, речь идет о поддержке энергетических возможностей. Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений (электроэнергии. – Ред.)", – подчеркнул Йегер.

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Напомним:

  • Накануне октябрьского заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Минобороны Германии анонсировало "зимний пакет" помощи на общую сумму около 1 миллиарда евро, в который войдут средства ПВО – в частности, дополнительные системы Patriot и IRIS-T, о которых ранее сообщалось. Сроки их поставки не уточнялись.
  • Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус накануне косвенно подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.

Темы: оружиеГерманияпомощь Украине
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