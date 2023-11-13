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Окупанти обстріляли Нікопольщину, поранений 42-річний чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 13 листопада 2023, 18:45
Окупанти обстріляли Нікопольщину, поранений 42-річний чоловік
Фото - Telegram Сергія Лисака

Окупанти 13 листопада обстріляли Нікополь та Покровську громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії та дронои-камікадзе, є поранений.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Поранений 42-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.

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Пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 3 приватні будинки, стільки ж господарських споруд і 2 гаражі. Побиті й газогін та лінія електропередач".

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
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