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Оккупанты обстреляли Никопольщину, ранен 42-летний мужчина

Татьяна ОлейникПонедельник, 13 ноября 2023, 18:45
Оккупанты обстреляли Никопольщину, ранен 42-летний мужчина
Фото - Telegram Сергея Лысака

Оккупанты 13 ноября обстреляли Никополь и Покровскую общину на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии и дронои-камикадзе, ранены.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Ранен 42-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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Поврежден коммунальное предприятие и инфраструктурный объект. Изуродованы 3 частных дома, столько же хозяйственных построек и 2 гаража. Побиты и газопровод и линия электропередач".

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
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