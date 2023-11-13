Оккупанты обстреляли Никопольщину, ранен 42-летний мужчина
Понедельник, 13 ноября 2023, 18:45
Оккупанты 13 ноября обстреляли Никополь и Покровскую общину на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии и дронои-камикадзе, ранены.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Ранен 42-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
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Поврежден коммунальное предприятие и инфраструктурный объект. Изуродованы 3 частных дома, столько же хозяйственных построек и 2 гаража. Побиты и газопровод и линия электропередач".