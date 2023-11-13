До Києва приїде місія ЄС і запропонує свої безпекові зобов’язання
На початку грудня в Україну прибуде місія Євросоюзу, яка запропонує свої зобов’язання у сфері української безпеки.
Джерело: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: "Ви знаєте, що європейські лідери доручили мені завдання на останній Європейській раді сконструювати безпекові зобов’язання від ЄС Україні. Ми працюємо над цим з країнами-членами. На початку місяця я направлю місію до України, щоб обговорити нашу пропозицію з українцями", – сказав Боррель.
Він додав, що "був би щасливий" сам відвідати Київ, якщо матиме таку можливість.
"Та в будь-якому разі, мій заступник з питань безпеки та оборони приїде до України з презентацією пропозицій, які країни-члени ще обговорюють", – зазначив глава європейської дипломатії, додавши, що лідери ЄС дискутуватимуть на цю тему на засіданні в грудні.
Нагадаємо:
- На саміті 27 жовтня лідери держав-членів ЄС доручили Боррелю "на основі рамок, які будуть схвалені Радою", провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про їхні результати на засіданні Європейської ради у грудні.
- На саміті в червні лідери ЄС висловлювали готовність зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною та розглянути підходи до такого внеску.
- Боррель раніше говорив про плани виділення 20 мільярдів євро для Європейського фонду миру як частину цих "безпекових гарантій". Утім, за даними ЗМІ, його наміри зустріли опір з боку деяких країн ЄС і можуть не бути реалізованими у нинішньому вигляді.