До Києва приїде місія ЄС і запропонує свої безпекові зобов’язання

На початку грудня в Україну прибуде місія Євросоюзу, яка запропонує свої зобов’язання у сфері української безпеки.

Джерело: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Ви знаєте, що європейські лідери доручили мені завдання на останній Європейській раді сконструювати безпекові зобов’язання від ЄС Україні. Ми працюємо над цим з країнами-членами. На початку місяця я направлю місію до України, щоб обговорити нашу пропозицію з українцями", – сказав Боррель.

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Він додав, що "був би щасливий" сам відвідати Київ, якщо матиме таку можливість.

"Та в будь-якому разі, мій заступник з питань безпеки та оборони приїде до України з презентацією пропозицій, які країни-члени ще обговорюють", – зазначив глава європейської дипломатії, додавши, що лідери ЄС дискутуватимуть на цю тему на засіданні в грудні.

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