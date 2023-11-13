В Киев приедет миссия ЕС и предложит свои обязательства по безопасности

В начале декабря в Украину прибудет миссия Евросоюза, которая предложит свои обязательства в сфере украинской безопасности.

Источник: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: "Вы знаете, что европейские лидеры поручили мне задачу на последнем Европейском совете сконструировать обязательства по безопасности от ЕС Украине. Мы работаем над этим со странами-членами. В начале месяца я направлю миссию в Украину, чтобы обсудить наше предложение с украинцами", – сказал Боррель.

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Он добавил, что "был бы счастлив" сам посетить Киев, если будет иметь возможность.

"Но в любом случае, мой заместитель по вопросам безопасности и обороны приедет в Украину с презентацией предложений, которые страны-члены еще обсуждают", – отметил глава европейской дипломатии, добавив, что лидеры ЕС будут дискутировать на эту тему на заседании в декабре.

Напомним:

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