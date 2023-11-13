Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киев приедет миссия ЕС и предложит свои обязательства по безопасности

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 19:05
В Киев приедет миссия ЕС и предложит свои обязательства по безопасности
Жозеп Боррель, Getty Images

В начале декабря в Украину прибудет миссия Евросоюза, которая предложит свои обязательства в сфере украинской безопасности.

Источник: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: "Вы знаете, что европейские лидеры поручили мне задачу на последнем Европейском совете сконструировать обязательства по безопасности от ЕС Украине. Мы работаем над этим со странами-членами. В начале месяца я направлю миссию в Украину, чтобы обсудить наше предложение с украинцами", – сказал Боррель.

Реклама:

Он добавил, что "был бы счастлив" сам посетить Киев, если будет иметь возможность.

"Но в любом случае, мой заместитель по вопросам безопасности и обороны приедет в Украину с презентацией предложений, которые страны-члены еще обсуждают", – отметил глава европейской дипломатии, добавив, что лидеры ЕС будут дискутировать на эту тему на заседании в декабре.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • На саммите 27 октября лидеры государств-членов ЕС поручили Боррелю "на основе рамок, которые будут одобрены Советом", провести консультации с Украиной относительно будущих обязательств ЕС в сфере безопасности и доложить об их результатах на заседании Европейского совета в декабре.
  • На саммите в июне лидеры ЕС выражали готовность внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной и рассмотреть подходы к такому вкладу.
  • Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель ранее говорил о планах выделения 20 миллиардов евро для Европейского фонда мира как часть этих "гарантий безопасности". Впрочем, по данным СМИ, его намерения встретили сопротивление со стороны некоторых стран ЕС и могут не быть реализованными в нынешнем виде.

Темы: ЕСУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
ЕС
Боррель разозлил некоторых дипломатов ЕС своими заявлениями о ситуации в Газе – СМИ
У ЕС есть запасной вариант с военной помощью для Украины
Боррель анонсировал поездку по Ближнему Востоку: Нам нужен "политический горизонт"
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: