Окупанти намагались наступати на 6 напрямках, загалом 50 бойових зіткнень – Генштаб

За добу на фронті відбулось 50 бойових зіткнень, ворог завдав 2 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

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Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 1 іншій важливі цілі противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 11 атак.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 8 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, де наші захисники відбили 4 атаки противника.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.