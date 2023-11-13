Оккупанты пытались наступать на 6 направлениях, всего 50 боевых столкновений - Генштаб

За сутки на фронте произошло 50 боевых столкновений, враг нанес 2 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 23 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны и 1 другим важным целям противника".

Детали: На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 6 атак.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 11 атак.

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На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 8 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области.

В Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Роботино Запорожской области, где наши защитники отбили 4 атаки противника.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.