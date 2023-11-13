Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 20:33
Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною
Getty Images

Польські автоперевізники заявили, що переговори з українським урядом не вирішили суперечку і вони продовжать блокувати кордон з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: У понеділок, 13 листопада, деякі з польських перевізників зустрілися з представниками українського та польського урядів.

Реклама:

"Ми не досягли домовленостей. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", – сказав організатор протесту в прикордонному місті Дорогуськ Рафал Меклер.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є  шість вимог:

ВІДЕО ДНЯ
  • повернення дозволів для українських перевізників;
  • посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
  • заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;
  • отримання доступу до української системи "Шлях";
  • окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";
  • виділення окремих черг для порожніх авто.

У понеділок Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України анонсувало зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску. 

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.

А також колонку про те, чому Україна не має права піти назустріч вимогам польських перевізників.

Теми: ПольщаУкраїнакордонтранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

ОновленоУ Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

Усі новини...
Польща
В уряді розповіли про результати переговорів з протестувальниками, які блокують кордон з боку Польщі
У Польщі починає роботу новий Сейм
Польща розгортає новий танковий батальйон біля кордону з Білоруссю
Останні новини
04:48
Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW
03:58
"План перемоги в Україні": республіканці пояснили, як США мають допомогти здолати Росію
03:22
На громаду Сумщини росіяни скинули 9 мін
02:20
відео, оновленоУ Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі
01:54
Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"
01:26
фотоРятувальники показали наслідки ракетного удару по центру Харкова
00:58
Посол: 29 українцям відмовили в евакуації із Сектора Гази через співпрацю з ХАМАС
00:28
В уряді Фінляндії підтвердили намір тримати кордон із РФ закритим
00:01
Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини
23:48
Молдова про чергову "заборону" на в’їзд до РФ: Викликає жаль, але це вже звичайне явище
Усі новини...
Реклама: