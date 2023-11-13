Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной
Польские автоперевозчики заявили, что переговоры с украинским правительством не решили спор и они продолжат блокировать границу с Украиной.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian
Детали: В понедельник, 13 ноября, некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств.
"Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", – сказал организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер.
Напомним, 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.
В понедельник Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска.
По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:
- возвращение разрешений для украинских перевозчиков;
- ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
- запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;
- получение доступа к украинской системе "Шлях";
- отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга";
- выделение отдельных очередей для пустых авто.
Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.
А также колонку о том, почему Украина не имеет права пойти навстречу требованиям польских перевозчиков.