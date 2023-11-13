Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 20:33
Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной
Getty Images

Польские автоперевозчики заявили, что переговоры с украинским правительством не решили спор и они продолжат блокировать границу с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: В понедельник, 13 ноября, некоторые из польских перевозчиков встретились с представителями украинского и польского правительств.

Реклама:

"Мы не достигли договоренностей. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", – сказал организатор протеста в приграничном городе Дорогуск Рафал Меклер.

Напомним, 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

В понедельник Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины анонсировало встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска. 

ВИДЕО ДНЯ

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:

  • возвращение разрешений для украинских перевозчиков;
  • ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
  • запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;
  • получение доступа к украинской системе "Шлях";
  • отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга";
  • выделение отдельных очередей для пустых авто.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.

А также колонку о том, почему Украина не имеет права пойти навстречу требованиям польских перевозчиков.

Темы: ПольшаУкраинаграницатранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции

Большинство "слуг" за возвращение закона о мобилизации на доработку – источники

Армия РФ ударила по угольному предприятию в Мирнограде Донецкой области, погиб человек

ОбновленоВ Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

Все новости...
Польша
В правительстве рассказали о результатах переговоров с протестующими, блокирующими границу со стороны Польши
В Польше начинает работу новый Сейм
Польша разворачивает новый танковый батальон у границы с Беларусью
Последние новости
04:48
Кремль перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине – ISW
03:58
"План победы в Украине": республиканцы объяснили, как США должны помочь одолеть Россию
03:22
На общину Сумской области россияне сбросили 9 мин
02:20
видео, ОбновленоВ Москве и Подмосковье – масштабные пожары
01:54
Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"
01:26
фотоСпасатели показали последствия ракетного удара по центру Харькова
00:58
Посол: 29 украинцам отказали в эвакуации из Сектора Газа из-за сотрудничества с ХАМАС
00:28
В правительстве Финляндии подтвердили намерение держать границу с РФ закрытой
00:01
Обновлено от 22:40, фотоРакетный удар по Харькову: 11 пострадавших, среди них – журналисты из Турции
23:48
Молдова об очередном "запрете" на въезд в РФ: Вызывает сожаление, но это уже обычное явление
Все новости...
Реклама: