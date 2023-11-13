Умєров поговорив з главою Міноборони Австралії про потреби ЗСУ на зиму

Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з австралійським колегою Річардом Марлесом.

Джерело: Умєров в Facebook

Пряма мова: "Обговорили ключові потреби української армії на зимовий період – системи ППО, артилерію та боєприпаси. Не оминули й ще один важливий аспект – системи захисту від БПЛА".

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Деталі: Умєров ткож подякував Австралії за послідовну політичну підтримку, військову допомогу та навчання наших воїнів.