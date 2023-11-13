Умеров поговорил с главой Минобороны Австралии о нуждах ВСУ на зиму
Понедельник, 13 ноября 2023, 20:39
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел разговор с австралийским коллегой Ричардом Марлесом.
Источник: Умеров в Facebook
Прямая речь: "Обсудили ключевые потребности украинской армии на зимний период – системы ПВО, артиллерию и боеприпасы. Не обошли и еще один важный аспект – системы защиты от БПЛА".
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Детали: Умеров также поблагодарил Австралию за последовательную политическую поддержку, военную помощь и обучение наших воинов.