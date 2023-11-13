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Зеленський і Залужний назвали найскладніші напрямки українського фронту

Євген КізіловПонеділок, 13 листопада 2023, 21:11
Зеленський і Залужний назвали найскладніші напрямки українського фронту
фото: Генштаб ЗСУ

Президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перелічили  напрямки українського фронту, де ситуація найскладніша та найгарячиша.

Джерело: Зеленський у поширюваному в соцмережах відеозверненні, Залужний у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Авдіївка, Мар'їнка, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Куп'янськ, Запоріжжя, Херсонщина - на кожному з цих напрямків складно".

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Деталі: Президент додав, що в понеділок заслухав доповіді керівників військової розвідки Кирила Буданова та зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Зеленський не розкрив деталі звітів, але подякував цим структурам за те, що "Україна знає і знатиме, що готує ворог і як відповідати правильно, потужно, як на землі, так і в Чорному морі".

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Генерал Залужний, зі свого боку, детально розповів про обстановку на фронті у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Дослівно: "Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими. Ситуація складна, контрольована".

Більше деталей: Водночас, за словами головнокомандувача, Збройні сили продовжують наступ на визначених напрямках та завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Крім того, Браун і Залужний обговорили плани України на зимовий період та окремо зупинилися на нагальних потребах українського війська. Передусім йшлося про снаряди, засоби протиповітряної оборони та дрони.

Обговорили також питання підготовки українських військових та відновлення боєздатності підрозділів.

Теми: ЗеленськийЗалужнийвійнарегіони
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