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Зеленский и Залужный назвали самые сложные направления украинского фронта

Евгений КизиловПонедельник, 13 ноября 2023, 21:11
Зеленский и Залужный назвали самые сложные направления украинского фронта
фото: Генштаб ВСУ

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перечислили направления украинского фронта, где ситуация самая сложная и горячая.

Источник: Зеленский в распространяемом в соцсетях видеообращении, Залужный в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Авдеевка, Марьинка, Бахмутское направление, Лиманское направление, Купянск, Запорожье, Херсонщина - на каждом из этих направлений сложно".

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Детали: Президент добавил, что в понедельник заслушал доклады руководителей военной разведки Кирилла Буданова и внешней разведки Александра Литвиненко.

Зеленский не раскрыл детали отчетов, но поблагодарил эти структуры за то, что "Украина знает и будет знать, что готовит враг и как отвечать правильно, мощно, как на земле, так и в Черном море".

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Генерал Залужный, со своей стороны, подробно рассказал об обстановке на фронте в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Дословно: "Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая".

Больше деталей: В то же время, по словам главнокомандующего, Вооруженные силы продолжают наступление на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

Кроме того, Браун и Залужный обсудили планы Украины на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска. Прежде всего речь шла о снарядах, средствах противовоздушной обороны и дронах.

Обсудили также вопросы подготовки украинских военных и восстановления боеспособности подразделений.

Темы: ЗеленскийЗалужныйвойнарегионы
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