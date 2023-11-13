Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"
Понеділок, 13 листопада 2023, 22:13
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ХАМАС "втратив контроль" над Сектором Гази і відступає на південь.
Джерело: The Time of Israel, i24news.tv
Пряма мова Галанта: "Немає сил ХАМАСу, здатних зупинити ЦАХАЛ. ХАМАС утратив контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні грабують бази ХАМАСу. Вони не довіряють уряду".
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Деталі: За словами Галанта, останніми днями ЦАХАЛ "активізував" діяльність проти тунелів ХАМАС.
Після заяви, Ізраїльські медіа опублікували фото бійців бригади "Голані" з прапорами Ізраїлю в залі парламенту ХАМАС у Газі.
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