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Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Тетяна ОлійникПонеділок, 13 листопада 2023, 22:13
Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС втратив контроль над Газою
Бійців бригади "Голані" з прапорами Ізраїлю в залі парламенту ХАМАС у Газі. Фото - i24news.tv

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ХАМАС "втратив контроль" над Сектором Гази і відступає на південь.

Джерело: The Time of Israel, i24news.tv

Пряма мова Галанта: "Немає сил ХАМАСу, здатних зупинити ЦАХАЛ. ХАМАС утратив контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні грабують бази ХАМАСу. Вони не довіряють уряду".

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Деталі: За словами Галанта, останніми днями ЦАХАЛ "активізував" діяльність проти тунелів ХАМАС.

Після заяви, Ізраїльські медіа опублікували фото бійців бригади "Голані" з прапорами Ізраїлю в залі парламенту ХАМАС у Газі.

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Теми: ХАМАССектор ГазиІзраїль
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