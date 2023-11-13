Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Бойцов бригады "Голани" с флагами Израиля в зале парламента ХАМАС в Газе. Фото - i24news.tv

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС "потерял контроль" над Сектором Газы и отступает на юг.

Источник: The Time of Israel, i24news.tv

Прямая речь Галанта: "Нет сил ХАМАСа, способных остановить ЦАХАЛ. ХАМАС потерял контроль над Газой. Террористы убегают на юг. Гражданские грабят базы ХАМАСа. Они не доверяют правительству".

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Детали: По словам Галанта, в последние дни ЦАХАЛ "активизировал" деятельность против тоннелей ХАМАС.

После заявления Израильские медиа опубликовали фото бойцов бригады "Голани" с флагами Израиля в зале парламента ХАМАС в Газе.