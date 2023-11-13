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Росіяни 16 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксували понад 100 вибухів

Тетяна ОлійникПонеділок, 13 листопада 2023, 23:01
Росіяни 16 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксували понад 100 вибухів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО - АРМІЯINFORM

У прикордонних районах Сумської області за день 13 листопада зафіксували 16 обстрілів та 103 вибухи.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно:

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  • "Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з дрона (2 вибухи) та обстріли з артилерії (8 вибухів).
  • Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл з АГС (45 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух) та мінометів (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також здійснено обстріл з САУ (5 вибухів).
  • Білопільська громада: були обстріли зі ствольної артилерії (12 вибухів).
  • Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів)".

Теми: Сумська областьобстріл
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