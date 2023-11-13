Россияне 16 раз обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировали более 100 взрывов
Понедельник, 13 ноября 2023, 23:01
В приграничных районах Сумской области за день 13 ноября было зафиксировано 16 обстрелов и 103 взрыва.
Источник: Сумская ОВА
Дословно:
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- "Великописаревская община: произведен сброс ВОГ с дрона (2 взрыва) и обстрелы из артиллерии (8 взрывов).
- Шалыгинская община: враг бил из минометов (4 взрыва).
- Середино-будская община: был минометный обстрел (6 взрывов) и обстрел из АГС (45 взрывов).
- Краснопольское общество: зафиксированы минометные обстрелы (10 взрывов).
- Новослободская община: враг бил из артиллерии (1 взрыв) и минометов (3 взрыва).
- Юноша: 5 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произведен обстрел из САУ (5 взрывов).
- Белопольское общество: были обстрелы из ствольной артиллерии (12 взрывов).
- Миропольское общество: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов)".