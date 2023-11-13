Кулеба про початок переговорів про вступ в ЄС: на початку наступного року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує, що переговори України з Європейським Союзом про вступ стартують на початку 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу етері телемарафону

Деталі: Кулеба застеріг, що до кінця року чекати на відкриття переговорів із ЄС не варто, нагадавши, що там у 20-х числах грудня з нагоди Різдва "вже всі святкують й у відпустках".

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"Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо – зараз маю дипломатично сказати – вже на початку наступного року, але на початку в широкому розумінні, а не на перший місяць", – пояснив він.

Міністр додав, що "натяк" на орієнтовну дату початку переговорів міститься у звіті Європейської комісії, де міститься рекомендація про відкриття переговорів.

"(Там. – Ред.) написано, що до березня (2024 року. – Ред.) Євркомісія представить ще один звіт про виконання Україною навіть не рекомендацій, а, скажімо так, побажань, які містяться в нинішньому звіті. Тому це такий орієнтир", – додав Кулеба.

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Нагадаємо, в українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

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