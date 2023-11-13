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Кулеба про початок переговорів про вступ в ЄС: на початку наступного року

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 23:22
Кулеба про початок переговорів про вступ в ЄС: на початку наступного року
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує, що переговори України з Європейським Союзом про вступ стартують на початку 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу етері телемарафону

Деталі: Кулеба застеріг, що до кінця року чекати на відкриття переговорів із ЄС не варто, нагадавши, що там у 20-х числах грудня з нагоди Різдва "вже всі святкують й у відпустках".

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"Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо – зараз маю дипломатично сказати – вже на початку наступного року, але на початку в широкому розумінні, а не на перший місяць", – пояснив він.

Міністр додав, що "натяк" на орієнтовну дату початку переговорів міститься у звіті Європейської комісії, де міститься рекомендація про відкриття переговорів.

"(Там. – Ред.) написано, що до березня (2024 року. – Ред.) Євркомісія представить ще один звіт про виконання Україною навіть не рекомендацій, а, скажімо так, побажань, які містяться в нинішньому звіті. Тому це такий орієнтир", – додав Кулеба.

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Нагадаємо, в українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

Читайте також про те, хто випереджає Україну на шляху до ЄС та чи реально їх наздогнати.

Теми: Кулеба ДмитроЄС
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