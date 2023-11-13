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Кулеба о начале переговоров о вступлении в ЕС: в начале следующего года

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 23:22
Кулеба о начале переговоров о вступлении в ЕС: в начале следующего года
Дмитрий Кулеба. Фото - Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассчитывает, что переговоры Украины с Европейским Союзом о вступлении стартуют в начале следующего, 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Кулебу в эфире телемарафона

Детали: Кулеба предостерег, что до конца года ждать открытия переговоров с ЕС не стоит, напомнив, что там в 20-х числах декабря по случаю Рождества "уже все празднуют и в отпусках".

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"Мы говорим о начале переговоров непосредственно – сейчас должен дипломатично сказать – уже в начале следующего года, но в начале в широком понимании, а не на первый месяц", – пояснил он.

Министр добавил, что "намек" на ориентировочную дату начала переговоров содержится в отчете Европейской комиссии, где содержится рекомендация об открытии переговоров.

"(Там. – Ред.) написано, что до марта (2024 года. – Ред.) Евркомиссия представит еще один отчет о выполнении Украиной даже не рекомендаций, а, скажем так, пожеланий, которые содержатся в нынешнем отчете. Поэтому это такой ориентир", – добавил Кулеба.

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Напомним, в украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

Читайте также о том, кто опережает Украину на пути в ЕС и реально ли их догнать.

Темы: Кулеба ДмитрийЕС
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