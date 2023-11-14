Ударні БпЛА цієї ночі долетіли на захід

Увечері 13 листопада Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА з південного напрямку. Частина безпілотників близько 2.00 долетіла до заходу країни: тривога була оголошена у Чернівецькій, Тернопільській, Франківській, Рівненській та Львівській областях. Близько 4.00 повітряну тривогу скасували.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Запорізька, Дніпропетровська області - загроза ударних БпЛА (імовірно "Shahed") з південного напрямку".

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Деталі: Окремо у Повітряних силах закликали жителів Павлограду залишатися в укриттях. Також про загрозу повідомляли на Харківщині.

Станом на 00.05, перша група ударних БпЛА наближається до Первомайська та рухається у напрямку Умані.

Друга група ударних БпЛА рухається у тому ж напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Скриншот alerts.in.ua

О 0.23 загроза ударних БПЛА зявилася у Черкаській та Вінницькій областях.

О 1.13 повітряна тривога поширилася на Хмельницьку область.

Повітряне командування "Схід" відзвітувало, що ввечері 13 листопада було знищено 4 БпЛА противника: три "Шахед-131/136" та "SuperCam" в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

О 2.07 повітряна тривога була оголошена у Чернівецькій області.

Скриншот alerts.in.ua о 2.30

О 2.44 повітряну тривогу було оголошено у Львівській області.

За інформацією Повітряних сил, група ударних БпЛА рухається через Івано-Франківську область на Львівщину.

Скриншот alerts.in.ua о 2.50

О 3.54 пролунав відбій загрози ударних БпЛА для західних областей.