Ударні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
Увечері 13 листопада Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних БпЛА з південного напрямку. Частина безпілотників близько 2.00 долетіла до заходу країни: тривога була оголошена у Чернівецькій, Тернопільській, Франківській, Рівненській та Львівській областях. Близько 4.00 повітряну тривогу скасували.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Запорізька, Дніпропетровська області - загроза ударних БпЛА (імовірно "Shahed") з південного напрямку".
Деталі: Окремо у Повітряних силах закликали жителів Павлограду залишатися в укриттях. Також про загрозу повідомляли на Харківщині.
Станом на 00.05, перша група ударних БпЛА наближається до Первомайська та рухається у напрямку Умані.
Друга група ударних БпЛА рухається у тому ж напрямку.
О 0.23 загроза ударних БПЛА зявилася у Черкаській та Вінницькій областях.
О 1.13 повітряна тривога поширилася на Хмельницьку область.
Повітряне командування "Схід" відзвітувало, що ввечері 13 листопада було знищено 4 БпЛА противника: три "Шахед-131/136" та "SuperCam" в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
О 2.07 повітряна тривога була оголошена у Чернівецькій області.
О 2.44 повітряну тривогу було оголошено у Львівській області.
За інформацією Повітряних сил, група ударних БпЛА рухається через Івано-Франківську область на Львівщину.
О 3.54 пролунав відбій загрози ударних БпЛА для західних областей.