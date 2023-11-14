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Ударные БпЛА этой ночью долетели на запад

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивВторник, 14 ноября 2023, 02:12
Ударные БпЛА этой ночью долетели на запад
Иллюстративные фото ударных БпЛА - Getty Images

Вечером 13 ноября Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных БПЛА с южного направления. Часть беспилотников около 2:00 долетела до запада страны: тревога была объявлена в Черновицкой, Тернопольской, Франковской, Ровенской и Львовской областях. Около 4:00 воздушную тревогу отменили.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Запорожская, Днепропетровская области – угроза ударных БпЛА (вероятно "Shahed") с южного направления".

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Детали: Отдельно в Воздушных силах призывали жителей Павлограда оставаться в укрытиях. Также об угрозе сообщали в Харьковской области.

По состоянию на 00:05, первая группа ударных БпЛА приближается к Первомайску и двигается в направлении Умани.

Вторая группа ударных БПЛА движется в том же направлении.

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Скриншот alerts.in.ua
Скриншот alerts.in.ua

В 0:23 угроза ударных БПЛА появилась в Черкасской и Винницкой областях.

В 1:13 воздушная тревога распространилась на Хмельницкую область.

Воздушное командование "Восток" отчиталось, что вечером 13 ноября было уничтожено 4 БПЛА противника: три "Шахед-131/136" и "SuperCam" в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В 2:07 воздушная тревога была объявлена в Черновицкой области.

Скриншот alerts.in.ua в 2.30
Скриншот alerts.in.ua в 2.30

В 2.44 воздушная тревога была объявлена во Львовской области.

По информации Воздушных сил, группа ударных БПЛА движется через Ивано-Франковскую область во Львовскую область.

Скриншот alerts.in.ua
Скриншот alerts.in.ua в 2.50

В 3.54 раздался отбой угрозы ударных БпЛА для западных областей.

Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУвоздушная тревога
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