США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп

Росія може повторити спроби зруйнувати енергетичні обʼєкти України взимку, тому США обговорюють з українською владою шляхи підготовки до подібних атак.

Джерело: речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу, Держдеп США

Деталі: За словами Міллера, в усіх розмовах з представниками українського уряду, Держдеп дає чітко зрозуміти, що США продовжать підтримувати Україну.

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Саме про підтримку України, а також про зміцнення інфраструктури України перед зимою йшлось під час ранкових розмов державного секретаря США Ентоні Блінкена із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Також речник Держдепу США підкреслив, що США ніколи не ухвалюватимуть жодних рішень, які стосуються України без України.

Пряма мова Міллера: "Звичайно, ми будемо говорити про Україну, війну в Україні, і ми будемо говорити про те, як ми можемо найкраще захистити Україну, ми завжди це робимо, шукаючи способи, щоб інші країни могли допомогти Україні".

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