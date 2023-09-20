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Росія проводить розвідку енергооб’єктів України – ГУР

Станіслав ПогоріловСереда, 20 вересня 2023, 15:59
Росія проводить розвідку енергооб’єктів України – ГУР
Фото: Getty Images

Російські загарбники ведуть розвідку українських енергетичних об’єктів з метою подальших ударів, Сили оборони посилено готуються до таких дій агресора.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Юсова: "В тому числі є інформація, що ворог проводить і розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі, і загроза повторення терористичних атак існує".

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Деталі: За його словами, Україна посилено готується до такого сценарію. Він підкреслив, що не доводиться сподіватись, що країна-агресор відмовиться від планів атакувати енергетику.

"І ми повинні серйозно до цього ставитись. Як пересічні громадяни з точки зору підготовки до цього періоду і просто реагування на сигнали повітряної тривоги, так і, звичайно, Сили оборони. І така робота ведеться!" – підкреслив представник ГУР.

При цьому Юсов зазначив, що на сьогодні темпи виробництва ракетного озброєння у Росії не дозволяють поповнювати його запаси на попередньому рівні. "Одна справа плани, друга справа, як реалізуються ці плани", - підкреслив він.

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Він нагадав про наймасованішу атаку росіян, коли вони запустили по Україні одночасно 120 ракет. Зараз на таке окупанти неспроможні, але це загроза лишається. "Скільки би тих ракет не було звичайно їх треба збивати. І над цим робота буде вестись", - сказав представник ГУР.

Що було раніше: 16 веренся у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що очікують, що Росія взимку завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року.

Теми: енергетикаракетний ударУкраїнаРосія
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