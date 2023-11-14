США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
Россия может повторить попытки разрушить энергетические объекты Украины зимой, поэтому США обсуждают с украинскими властями пути подготовки к подобным атакам.
Источник: представитель Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга
Детали: По словам Миллера, во всех разговорах с представителями украинского правительства, Госдеп дает четко понять, что США продолжат поддерживать Украину.
Именно о поддержке Украины, а также об укреплении инфраструктуры Украины перед зимой шла речь во время утренних разговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Также представитель Госдепа США подчеркнул, что США никогда не будут принимать никаких решений, касающихся Украины без Украины.
Прямая речь Миллера: "Конечно, мы будем говорить об Украине, войне в Украине, и мы будем говорить о том, как мы можем лучше защитить Украину, мы всегда это делаем, ища способы, чтобы другие страны могли помочь Украине".
Предыстория:
- В сентябре стало известно, что российские захватчики ведут разведку украинских энергетических объектов с целью дальнейших ударов, Силы обороны усиленно готовятся к таким действиям агрессора.
- 16 сентября в Министерстве обороны Великобритании заявили, что ожидают, что Россия зимой будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году.