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США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп

Алена ИвашкивВторник, 14 ноября 2023, 00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
Фото иллюстративное со страницы Facebook Министерства энергетики Украины

Россия может повторить попытки разрушить энергетические объекты Украины зимой, поэтому США обсуждают с украинскими властями пути подготовки к подобным атакам.

Источник: представитель Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга

Детали: По словам Миллера, во всех разговорах с представителями украинского правительства, Госдеп дает четко понять, что США продолжат поддерживать Украину. 

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Именно о поддержке Украины, а также об укреплении инфраструктуры Украины перед зимой шла речь во время утренних разговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Также представитель Госдепа США подчеркнул, что США никогда не будут принимать никаких решений, касающихся Украины без Украины.

Прямая речь Миллера: "Конечно, мы будем говорить об Украине, войне в Украине, и мы будем говорить о том, как мы можем лучше защитить Украину, мы всегда это делаем, ища способы, чтобы другие страны могли помочь Украине".

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Предыстория: 

  • В сентябре стало известно, что российские захватчики ведут разведку украинских энергетических объектов с целью дальнейших ударов, Силы обороны усиленно готовятся к таким действиям агрессора.
  • 16 сентября в Министерстве обороны Великобритании заявили, что ожидают, что Россия зимой будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году.

Темы: СШАэнергетика
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