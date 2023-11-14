США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп

Россия может повторить попытки разрушить энергетические объекты Украины зимой, поэтому США обсуждают с украинскими властями пути подготовки к подобным атакам.

Источник: представитель Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга

Детали: По словам Миллера, во всех разговорах с представителями украинского правительства, Госдеп дает четко понять, что США продолжат поддерживать Украину.

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Именно о поддержке Украины, а также об укреплении инфраструктуры Украины перед зимой шла речь во время утренних разговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Также представитель Госдепа США подчеркнул, что США никогда не будут принимать никаких решений, касающихся Украины без Украины.

Прямая речь Миллера: "Конечно, мы будем говорить об Украине, войне в Украине, и мы будем говорить о том, как мы можем лучше защитить Украину, мы всегда это делаем, ища способы, чтобы другие страны могли помочь Украине".

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