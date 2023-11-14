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Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Олена ІвашківВівторок, 14 листопада 2023, 01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
ДЖЕЙК САЛЛІВАН, ФОТО GETTY IMAGES

Без затвердження нового масштабного пакета допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем. 

Джерело: радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час пресбрифінгу у Вашингтоні, "Укрінформ"

Пряма мова Саллівана: "Це вже впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект з часом лише посилюватиметься".

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Деталі: Салліван наголосив, що Конгрес США має ухвалити запит президента, який включає допомогу Україні й Ізраїлю, якомога швидше, оскільки це прямо впливає на національні інтереси США. 

За його словами, адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також посилення кордону: "Ми детально описали все, що нам потрібно, в тому числі для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше".

Він підкреслив, що уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи.

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У цьому контексті він зауважив, що в обох палатах зберігається потужна більшість для того, щоби ухвалити запит президента США. За його словами, "національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону".

Салліван також застеріг Конгрес від доведення ситуації до урядового "шатдауну", який загрожує країні після 17 жовтня. Він зазначив, що такий розвиток може стати "нищівним ударом" передусім для американських військових, які захищають інтереси національної безпеки США.

Крім того, за його словами, потенційний "шатдаун" надішле міжнародній спільності сигнал, "що Сполучені Штати не можуть об’єднатися на двопартійній основі". Це особливо важливо в момент, коли світ відчуває турбулентність, у тому числі через війну РФ проти України та боротьбу Ізраїлю проти терористів ХАМАС.

Передісторія: 

  • Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 
  • Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою. 
  • Білий дім і Сенат розкритикували і відхилили проєкт Джонсона щодо тимчасового продовження фінансування з різними термінами для різних державних структур.

Теми: США
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