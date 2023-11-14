Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.

Источник: советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время пресс-брифинга в Вашингтоне, "Укринформ"

Прямая речь Салливана: "Это уже влияет на нашу способность дать Украине все, что ей нужно. И этот эффект со временем будет только усиливаться".

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Детали: Салливан отметил, что Конгресс США должен принять запрос президента, который включает помощь Украине и Израилю, как можно скорее, поскольку это прямо влияет на национальные интересы США.

По его словам, администрация Байдена направила запрос о выделении финансов в вопросах Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона, а также усиления границы: "Мы подробно описали все, что нам нужно, в том числе для Украины, и нам это нужно до сих пор, нам это нужно как можно скорее".

Он подчеркнул, что правительство активно работает с республиканцами и демократами в обеих палатах американского Конгресса, чтобы обеспечить поддержку этой инициативы.

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В этом контексте он отметил, что в обеих палатах сохраняется мощное большинство для того, чтобы принять запрос президента США. По его словам, "национальные интересы Соединенных Штатов понесут серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить стабильное финансирование для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы".

Салливан также предостерег Конгресс от доведения ситуации до правительственного "шатдауна", который грозит стране после 17 октября. Он отметил, что такое развитие может стать "сокрушительным ударом" прежде всего для американских военных, которые защищают интересы национальной безопасности США.

Кроме того, по его словам, потенциальный "шатдаун" пошлет международной общественности сигнал, "что Соединенные Штаты не могут объединиться на двухпартийной основе". Это особенно важно в момент, когда мир испытывает турбулентность, в том числе из-за войны РФ против Украины и борьбы Израиля против террористов ХАМАС.

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