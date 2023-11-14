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Блінкен обговорив з новим міністром МЗС Британії спільну військову допомогу Україні

Олена ІвашківВівторок, 14 листопада 2023, 06:32
Блінкен обговорив з новим міністром МЗС Британії спільну військову допомогу Україні
ЕНТОНІ БЛІНКЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та новий міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон обговорили спільну військову допомогу Україні.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Вони також обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну Росії"

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Деталі: Блінкен та Кемерон підкреслили безперервність особливих відносин США та Британії та їх важливість для регіональної та глобальної безпеки. 

Також повідомляється, що дипломати обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, у тому числі зусилля щодо збільшення доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Секторі Газа.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 листопада у Великобританії призначили міністром МЗС Девіда Кемерона. Він пішов у відставку у 2016 році на тлі референдуму про вихід Британії з Євросоюзу. Цей референдум був тоді політичною авантюрою Кемерона, під час якої він зазнав поразки – і здавалося, що через це він назавжди попрощався з публічною політикою.

Теми: СШАВелика Британіявійна
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