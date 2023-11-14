Блінкен обговорив з новим міністром МЗС Британії спільну військову допомогу Україні
Вівторок, 14 листопада 2023, 06:32
Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та новий міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон обговорили спільну військову допомогу Україні.
Джерело: Держдеп США
Дослівно: "Вони також обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну Росії"
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Деталі: Блінкен та Кемерон підкреслили безперервність особливих відносин США та Британії та їх важливість для регіональної та глобальної безпеки.
Також повідомляється, що дипломати обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, у тому числі зусилля щодо збільшення доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Секторі Газа.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 13 листопада у Великобританії призначили міністром МЗС Девіда Кемерона. Він пішов у відставку у 2016 році на тлі референдуму про вихід Британії з Євросоюзу. Цей референдум був тоді політичною авантюрою Кемерона, під час якої він зазнав поразки – і здавалося, що через це він назавжди попрощався з публічною політикою.