Блінкен обговорив з новим міністром МЗС Британії спільну військову допомогу Україні

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та новий міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон обговорили спільну військову допомогу Україні.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Вони також обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну Росії"

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Деталі: Блінкен та Кемерон підкреслили безперервність особливих відносин США та Британії та їх важливість для регіональної та глобальної безпеки.

Також повідомляється, що дипломати обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, у тому числі зусилля щодо збільшення доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Секторі Газа.

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