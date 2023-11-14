Блинкен обсудил с новым министром МИД Британии совместную военную помощь Украине

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили совместную военную помощь Украине.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Они также обсудили совместное сотрудничество, чтобы помочь Украине победить агрессивную войну России"

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Детали: Блинкен и Кэмерон подчеркнули непрерывность особых отношений США и Великобритании и их важность для региональной и глобальной безопасности.

Также сообщается, что дипломаты обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС, в том числе усилия по увеличению доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в Секторе Газа.

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