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Блинкен обсудил с новым министром МИД Британии совместную военную помощь Украине

Алена ИвашкивВторник, 14 ноября 2023, 06:32
Блинкен обсудил с новым министром МИД Британии совместную военную помощь Украине
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудили совместную военную помощь Украине.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Они также обсудили совместное сотрудничество, чтобы помочь Украине победить агрессивную войну России"

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Детали: Блинкен и Кэмерон подчеркнули непрерывность особых отношений США и Великобритании и их важность для региональной и глобальной безопасности. 

Также сообщается, что дипломаты обсудили конфликт между Израилем и ХАМАС, в том числе усилия по увеличению доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в Секторе Газа.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 ноября в Великобритании был назначен министром МИД Дэвид Кэмерон. Он ушел в отставку в 2016 году на фоне референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Этот референдум был тогда политической авантюрой Кэмерона, во время которой он потерпел поражение – и казалось, что из-за этого он навсегда простился с публичной политикой.

Темы: СШАВеликобританиявойна
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