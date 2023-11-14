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У Росії вночі дрони атакували завод вибухівки та виробника "Кинджалів" – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 листопада 2023, 09:51
У Росії вночі дрони атакували завод вибухівки та виробника Кинджалів – ЗМІ
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

У ніч на 14 листопада дрон атакував  підприємство "КБ Машинобудування" під Москвою, яке виробляє "Кинджали" та "Іскандери". Ще один безпілотник атакував хімічний завод у Брянській області, який виробляє вибухівку.

Джерело: Telegram-канал Astra із посиланням на анонімні Telegram-канали, Міноборони Росії, Telegram-канал Baza із посиланням на джерела

Деталі: За інформацією анонімних Telegram-каналів, на які посилається Astra, у підмосковній Коломні зранку повідомляли про вибухи в районі "КБ Машинобудування", яке атакував безпілотник в ніч на 11 листопада. 

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Вибух у Коломні, Astra

Пряма мова свідка: "Сьогодні приблизно о 7:30 в районі Голутвина знову пролунав сильний вибух. Як повідомляють очевидці, у будинках на Окському проспекті його було чітко чутно. У машин, що стоять у дворах, спрацювали системи сигналізації. Жителі повідомляють про те, що до КБМ їдуть машини спецслужб".

Більше деталей: Крім того, за даними Telegram-каналу Baza, вночі в цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР", розташованого в селищі Сільце у Брянській області, було виявлено безпілотник літакового типу, який не розірвався, з вибуховою речовиною. Цех ще будується. Його дах пробитий у трьох місцях. На місце було викликано співробітників спецслужб. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Зранку Міноборони Росії заявило, що їхня ППО знищила чотири українські безпілотники у Московській, Тамбовській, Брянській та Орловській областях.

Оновлено: Telegram-канал Baza повідомляє, що безпілотник упав у районі будівлі КБМ сьогодні вранці о 7:30. Унаслідок атаки, за даними джерел Telegram-каналу, було незначно пошкоджено скління та обшивку однієї з будівель комплексу. Постраждалих немає.

Довідково: "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР" спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин та утилізації боєприпасів. Анонімні Telegram-канали стверджували, що його вже атакували у березні цього року. 

"Конструкторське бюро машинобудування" – один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, який виробляє, зокрема, ракети "Кинджал" та "Іскандер". Підприємство засновано в 1942 році і входить до складу холдингу "Високоточні комплекси" Держкорпорації Ростех.

Теми: Росіявибухбезпілотникивійна
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