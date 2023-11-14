В России ночью дроны атаковали завод взрывчатки и производителя "Кинжалов" – СМИ

В ночь на 14 ноября дрон атаковал предприятие "КБ Машиностроения" под Москвой, которое производит "Кинжалы" и "Искандеры". Еще один беспилотник атаковал химический завод в Брянской области, который производит взрывчатку.

Источник: Telegram-канал Astra со ссылкой на анонимные Telegram-каналы, Минобороны России, Telegram-канал Baza со ссылкой на источники

Детали: По информации анонимных Telegram-каналов, на которые ссылается Astra, в подмосковной Коломне утром сообщали о взрывах в районе "КБ Машиностроения", которое атаковал беспилотник в ночь на 11 ноября.

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Взрыв в Коломне, Астра

Прямая речь свидетеля: "Сегодня примерно в 7.30 в районе Голутвина снова прогремел сильный взрыв. Как сообщают очевидцы, в домах на Окском проспекте его было четко слышно. У машин, стоящих во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают о том, что к КБМ едут машины спецслужб".

Дрон у місті Коломна під Москвою, де розташоване "КБ Машинобудування", яке виробляє ракети "Кинджал" та "Іскандер" pic.twitter.com/WJBsxhpmQi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2023

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Больше деталей: Кроме того, по данным Telegram-канала Baza, ночью в цехе "Брянского химического завода имени 50-летия СССР", расположенного в поселке Сельцо в Брянской области, был обнаружен беспилотник самолетного типа, который не разорвался, со взрывчатым веществом. Цех еще строится. Его крыша пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб. Пострадавших нет.

Утром Минобороны России сообщило, что их ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.

Обновлено: Telegram-канал Baza сообщает, что беспилотник упал в районе здания КБМ сегодня утром в 7:30. В результате атаки, по данным источников Telegram-канала, было незначительно повреждено остекление и обшивка одного из зданий комплекса. Пострадавших нет.

Справка: "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ и утилизации боеприпасов. Анонимные Telegram-каналы утверждали, что его уже атаковали в марте этого года.

"Конструкторское бюро машиностроения" - один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, который производит, в частности, ракеты "Кинжал" и "Искандер". Предприятие основано в 1942 году и входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.