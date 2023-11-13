Атака на виробника "Кинджалів": дрон пошкодив корпуси підприємства під Москвою – ЗМІ
Внаслідок атаки безпілотника на "КБ Машинобудування" у Московській області Росії в ніч на 11 листопада пошкоджено фасади двох корпусів підприємства і вибито вікна.
Джерело: Telegram-канал Astra із посиланням на джерела
Деталі: За інформацію Telegram-каналу, безпілотник упав і вибухнув на території "Конструкторського бюро машинобудування" в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкоджень зазнали фасади двох будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Довідково: "Конструкторське бюро машинобудування" – один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, який виробляє, зокрема, ракети "Кинджал" та "Іскандер".
Підприємство засновано в 1942 році і входить до складу холдингу "Високоточні комплекси" Держкорпорації Ростех.
Передісторія:
- В ніч на 11 листопада у російському місті Коломна повідомляли про звуки вибухів біля "КБ Машинобудування". За повідомленням Міноборони РФ, російська ППО нібито перехопила два безпілотники над територією Смоленської та Московської областей.