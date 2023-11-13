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Атака на виробника "Кинджалів": дрон пошкодив корпуси підприємства під Москвою – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 листопада 2023, 11:12
Атака на виробника Кинджалів: дрон пошкодив корпуси підприємства під Москвою – ЗМІ
Вибухи біля "КБ Машиностроение" в ніч на 11 листопада, фото Baza

Внаслідок атаки безпілотника на "КБ Машинобудування" у Московській області Росії в ніч на 11 листопада пошкоджено фасади двох корпусів підприємства і вибито вікна.

Джерело: Telegram-канал Astra із посиланням на джерела 

Деталі: За інформацію Telegram-каналу, безпілотник упав і вибухнув на території "Конструкторського бюро машинобудування" в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкоджень зазнали фасади двох будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Довідково: "Конструкторське бюро машинобудування" – один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, який виробляє, зокрема, ракети "Кинджал" та "Іскандер".

Підприємство засновано в 1942 році і входить до складу холдингу "Високоточні комплекси" Держкорпорації Ростех.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на 11 листопада у російському місті Коломна повідомляли про звуки вибухів біля "КБ Машинобудування". За повідомленням Міноборони РФ, російська ППО нібито перехопила два безпілотники над територією Смоленської та Московської областей.

Теми: безпілотникиРосіяпромисловістьзброя
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