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Ідентифікували двох окупантів, причетних до розстрілу письменника Вакуленка − ОГП

Ірина БалачукВівторок, 14 листопада 2023, 11:59
Ідентифікували двох окупантів, причетних до розстрілу письменника Вакуленка − ОГП
Окупанти. Фото з сайту ОГП

Прокуратура встановила особи двох окупантів, причетних до розстрілу українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох людей під час окупації Харківщини, їх готуються оголосити в розшук, повідомляє Офіс генпрокурора.

Джерело: ОГП

Дослівно ОГП: "Двом російським військовим повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

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Підозрювані проходять військову службу у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗСУ РФ. Це командир цієї роти з позивним "Лев" та його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод". Обидва – уродженці м. Луганськ".

Деталі: За даними слідства, минулого року підозрювані перебували в окупованому на той час с. Капитолівка Ізюмського району. Вони дізнались, що у селі живе український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти Росії.

22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до будинку Вакуленка, провели там "обшук", після чого письменника і його 14-річного сина затримали. Загарбники відвезли їх до місця своєї дислокації та намагались схилити письменника до співпраці "з новою владою".

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Отримавши відмову, письменника разом з його сином назад додому.

24 березня 2022 року окупанти знову повернулись і на цей раз "затримали" тільки письменника. Після цього командир роти "Лев" наказав своєму підлеглому-кулеметнику застрелити письменника. "Удод" вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Вакуленко помер на місці.

Підозрюваним інкримінують убивства ще трьох цивільних: колишнього учасника АТО та двох чоловіків.

Повідомляється, що цих людей загарбники утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, систематично били палицями по всьому тілу. А потім відвезли до лісу у Капитолівці, де убили. Експертизи встановили, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили до смерті.

Також правоохоронці встановили ще один факт жорстокого поводження підозрюваних з мирним населенням. Одному із "затриманих" вони силою засунули у рот гривневу купюру. Окупанти додали, що, якщо чоловік прибере її з рота, вони його розстріляють. Проте після нелюдського утримування у погребі вони таки відпустили цивільного.

"Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. Встановлено, що всі злочини "Лев" та "Удод" вчиняли у групі з іншими російськими військовими, ідентифікація яких триває", − підсумували в ОГП.

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Теми: Офіс генпрокурораХарківська областьвбивство
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