Идентифицировали двух оккупантов, причастных к расстрелу писателя Вакуленко − ОГП

Прокуратура установила личности двух оккупантов, причастных к расстрелу украинского детского писателя Владимира Вакуленко и убийству еще трех человек во время оккупации Харьковщины, их готовятся объявить в розыск, сообщает Офис генпрокурора.

Источник: ОГП

Дословно ОГП: "Двум российским военным сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Подозреваемые проходят военную службу в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва так называемой "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВСУ РФ. Это командир этой роты с позывным "Лев" и его подчиненный, пулеметчик по кличке "Удод". Оба − уроженцы г. Луганск".

Детали: По данным следствия, в прошлом году подозреваемые находились в оккупированном в то время с. Капитоливка Изюмского района. Они узнали, что в селе живет украинский детский писатель Владимир Вакуленко, который выступает против России.

22 марта 2022 года вооруженные оккупанты приехали в дом Вакуленко, провели там "обыск", после чего писателя и его 14-летнего сына задержали.

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Захватчики отвезли их к месту своей дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству "с новой властью".

Получив отказ, писателя вместе с его сыном вернули обратно домой.

24 марта 2022 года оккупанты снова вернулись и на этот раз "задержали" только писателя. После этого командир роты "Лев" приказал своему подчиненному-пулеметчику застрелить писателя. "Удод" выстрелил в мужчину из пистолета Макарова. В результате полученных огнестрельных ранений Вакуленко умер на месте.

Подозреваемым инкриминируют убийства еще трех гражданских: бывшего участника АТО и двух мужчин.

Сообщается, что этих людей захватчики удерживали в погребе в антисанитарных условиях, без света, систематически били палками по всему телу. А потом отвезли в лес в Капитоливке, где убили. Экспертизы установили, что двое погибших были убиты выстрелами из пистолета Макарова. Третьего пострадавшего оккупанты забили до смерти.

Также правоохранители установили еще один факт жестокого обращения подозреваемых с мирным населением. Одному из "задержанных" они силой засунули в рот гривневую купюру. Оккупанты добавили, что, если мужчина уберет ее изо рта, они его расстреляют. Однако после нечеловеческого удерживания в погребе они все-таки отпустили гражданского.

"Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Установлено, что все преступления "Лев" и "Удод" совершали в группе с другими российскими военными, идентификация которых продолжается", − подытожили в ОГП.

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